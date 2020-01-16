المرصد السوري لحقوق الانسان:إن الغارات أسفرت عن مقتل 18 مدنيا على الأقل في ادلب

16 يناير,2020
أقل من دقيقة
سوريا: عشرات القتلى في محافظة إدلب رغم الهدنة الروسية التركية
سوريا: عشرات القتلى في محافظة إدلب رغم الهدنة الروسية التركية

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد باندلاع “اشتباكات جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، تزامنت مع غارات سورية وروسية كثيفة”. وحسب المرصد فإن الغارات أسفرت عن مقتل 18 مدنيا على الأقل، بينهم طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل).

وذكر المرصد أن غارات قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس جثثاً متفحمة داخل عدد من السيارات المحترقة في المنطقة الصناعية.

المصدر:DW

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لحي السكري بحلب
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد القتلى في “مجزرة” حي السكري بمدينة حلب

سوريا: عشرات القتلى في محافظة إدلب رغم الهدنة الروسية التركية
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل “26 عنصرا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام مقابل 29 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها

المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 19 مرتزق من الموالين لأردوغان في ليبيا

صورة ارشيفية لمفخخة في مدينة راس العين
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:10 قتلى بينهم 5 جنود أتراك في انفجار بالرقة السورية