المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلاً في معارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة شمال غرب سوريا قتل 39 عنصراً على الأقل من الجيش السوري والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا

، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، رغم سريان وقف لاطلاق النار بموجب اتفاق روسي-تركي.

وأفاد المرصد عن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة على رغم سريان الهدنة الروسية التركية”.

وتسبّبت المعارك والقصف بمقتل “22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مقابل 17 عنصراً من الجيش السوري “، وفق المرصد.

وتمكن الجيش السوري من السيطرة على قريتين على الاقل، بحسب المرصد، لتصبح على بعد نحو سبعة كيلومترات عن معرة النعمان، المدينة التي باتت وفق الأمم المتحدة شبه خالية من سكانها.

المصدر:موقع النيل