المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل “26 عنصرا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام مقابل 29 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، تزامنت مع غارات سورية وروسية كثيفة”، أسفرت عن مقتل “26 عنصرا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام مقابل 29 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.

وجاءت المعارك بين الطرفين غداة مقتل 19 مدنيا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال وعنصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، بحسب المرصد. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس جثثا متفحمة داخل عدد من السيارات المحترقة في المنطقة الصناعية.

وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا وتركيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قالت موسكو إن تطبيقه بدأ الخميس فيما أوردت أنقرة أنه دخل حيز التنفيذ الأحد.

وتراجعت، وفق المرصد، وتيرة القصف منذ الأحد قبل أن تستأنف الطائرات قصفها ليل الثلاثاء الأربعاء على المحافظة التي تضم ومحيطها ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريبا من النازحين.

المصدر:قناة الحرة