المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد القتلى في “مجزرة” حي السكري بمدينة حلب

17 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لحي السكري بحلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لحي السكري بحلب

ارتفع عدد القتلى جراء قصف قوات المعارضة على أحياء حلب إلى 8 أشخاص إضافة إلى العشرات من الجرحى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن الخسائر البشرية الذي حصل جراء القصف الصاروخي الذي نفذته قوات المعارضة على حي السكري الواقع بالقسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية ارتفع إلى 8 على الأقل، بينهم طفل ومواطنة.
وأشار المرصد السوري إلى أن العدد لايزال مرشحاً للارتفاع نظراً لوجود نحو 25 جريح بعضهم في حالات خطرة.
وكان المرصد السوري قد تحدث عن مقتل 3 أشخاص في الـ12 من الشهر الجاري، جراء قصف صاروخي نفذته المعارضة على حيي مساكن السبيل وشارع النيل بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

المصدر:اوغاريت بوست

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