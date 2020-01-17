“الإدارة الذاتية” تسلم امرأة وطفليها من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى ممثلين عن حكومة بلادهم النرويج

سَلمت “الإدارة الذاتية” في مدينة القامشلي ممثلين عن الخارجية النرويجية، امرأة وطفليها من عوائل مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” يحملون الجنسية النرويجية، في 14 يناير/كانون الثاني.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019، علم أن “الإدارة الذاتية” في شمال وشمال شرق سوريا سلمت طفلين يتيمين من الجنسية الفنلندية إلى حكومة بلدهما. ويذكر أن الطفلين من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان “المرصد السوري” نشر، في 2 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أن “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا سلمت طفلين شقيقين من جنسية نمساوية إلى حكومة بلادهم، حيث جرت عملية التسليم عند معبر سيمالكا بمنطقة المالكية/ديريك شمال شرق الحسكة الذي يصل بين سوريا والعراق، بحضور وفد من وزارة الخارجية النمساوية ومسؤولين في “الإدارة الذاتية”.