المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب:النظام يستغل الهدنة..لقتل المدنيين وقضم الأراضي

أوضح “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن المنطقتين كانتا مزدحمتين بالناس عندما قصفتهما الطائرات الحربية، فيما قال الدفاع المدني السوري أن أحد متطوعيه قُتل في الغارة.

وأضاف “المرصد” أنه تم الإبلاغ عن غارات جوية في مناطق أخرى من محافظة إدلب. وتم تسجيل 42 غارة روسية على الأقل و 33 غارة شنتها طائرات سورية، كما ألقت طائرات النظام براميل متفجرة من مروحيات على ريف إدلب.

وفشل وقف إطلاق النار الهش في إخماد العنف، ويبدو أن هجوم النظام السوري الذي بدأ الشهر الماضي يهدف إلى إعادة فتح الطريق السريع الذي يربط العاصمة دمشق بمدينة حلب الشمالية، وهي أكبر المدن السورية، علماً أن الطريق السريع في إدلب أغلق العام 2012، عندما استولت المعارضة على بلدات على طول الطريق.

المصدر:جريدة المدن الالكترونية