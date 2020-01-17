التوتر يتواصل ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها على خلفية التفجير الذي استهدف مقراً “لأحرار الشرقية” شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توتراً متواصلاً يسود عموم مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة شرق الفرات والريف الحلبي، وذلك على خلفية التفجير الذي استهدف أحد مقرات “أحرار الشرقية” في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي والذي خلف قتلى في صفوف الفصائل والأتراك، حيث واصل فصيل “أحرار الشرقية” مداهمته لمقرات ومواقع “الفرقة 20” بعد اتهامها بتسهيل مرور المفخخة التي انفجرت أمس، ووفقاً لمصادر فإن أحرار الشرقية استولت على معظم مقرات الفرقة 20 في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، بالإضافة لمداهمتها مقرات في بلدة سلوك.

وكان المرصد السوري أشار نشر يوم أمس، أن مدن وبلدات ريف حلب الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، تشهد استنفارا أمنيا لعناصر تجمع “أحرار الشرقية” في كل من مدينة الباب وجرابلس والراعي وعفرين، في حين داهم عناصر التجمع مقرات “الفرقة 20” هناك بسبب مقتل قيادي بارز بتفجير “سلوك” اليوم.

وأفادت مصادر موثوقة بأن تجمع “أحرار الشرقية” يتهم “الفرقة 20” بتمرير سيارة مفخخة وأنها محملة بمواد تخص الفصيل حتى لا يتم تفتيشها على حواجز “أحرار الشرقية”، دون أن ترد معلومات عن حقيقة هذه الاتهامات، فيما لا يزال التوتر الأمني يسود مناطق الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.