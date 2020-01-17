المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول نحو 1750 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا إلى ليبيا

ارتفع عدد المرتزقة السوريين التابعين لتركيا الذين وصلوا ليبيا، إلى 1750 مرتزقاً، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن نحو 1500 مرتزقاً، وصلوا إلى المعسكرات التركية ليتلقوا التدريب ومن ثم يتم إرسالهم إلى ليبيا، مشيراً إلى استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير في كل من عفرين وباقي المناطق المحتلة بشمال سوريا.

وأضاف المرصد أن خمسة مرتزقة قتلوا بالمعارك الدائرة في ليبيا، ووصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب سوريا، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 19 قتيلاً.

الجدير بالذكر أن عمليات تجنيد المرتزقة تعتبر جريمة، وفقاً للاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاماً.

المصدر:قناة اليوم