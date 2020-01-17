المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات القتلى جراء معارك وغارات في شمال غرب سوريا

قتل عشرات المدنيين والمقاتلين منذ الأربعاء في معارك عنيفة وغارات جوية مستمرة في محافظة إدلب السورية مع سعي قوات الحكومة السورية للتقدم باتجاه مدينة استراتيجية برغم إعلان روسيا وتركيا وقفاً لإطلاق النار.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس عن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، تزامنت مع غارات سورية وروسية كثيفة”، أسفرت عن مقتل “26 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام مقابل 29 عنصراً من قوات الحكومة السورية”.

وجاءت المعارك بين الطرفين غداة مقتل 19 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال وعنصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، جراء غارات شنّتها قوات الحكومة السورية على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، بحسب المرصد.

وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا وتركيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قالت موسكو إن تطبيقه بدأ الخميس فيما أوردت أنقرة أنه دخل حيز التنفيذ الأحد.

وتراجعت، وفق المرصد، وتيرة القصف منذ الأحد قبل أن تستأنف الطائرات قصفها ليل الثلاثاء الأربعاء على المحافظة التي تضم ومحيطها ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً من النازحين.

المصدر:روداو