تحت شعار “بدنا نعيش” ولليوم الثالث على التوالي.. أبناء السويداء يتظاهرون للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الليرة السورية

17 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمع العشرات من أبناء محافظة السويداء جنوب سوريا في ساحة شهبا للإحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية وذلك لليوم الثالث على التوالي، تحت شعار “بدنا نعيش”، حيث رفع المحتجون لافتات في ساحة البلدة، وهتفوا مستنكرين انهيار الليرة السورية التي وصل سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي إلى 1250، والفساد الحكومي، كما طالبوا بتحسين الظروف المعيشية وضبط الأسعار ومحاسبة الفاسدين.

وكان “المرصد السوري” قد رصد يوم أمس، تجمع العشرات من أبناء السويداء أمام مبنى المحافظة في المدينة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني تزامناً مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، إذ تبلغ قيمة الدولار الواحد – 1150 ليرة سورية.

وكان “المرصد السوري” قد أشار أمس الأول إلى أن عشرات المواطنين تجمهروا أمام مبنى “المحافظة” في مدينة السويداء جنوب سوريا، استياءًا واحتجاجاً على الواقع المعيشي وغلاء الأسعار ضمن مناطق نفوذ قوات النظام وخاصة مع تخطي سعر صرف الدولار الأميركي حاجز الـ 1000 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الفائتة، على صعيد متصل عمد عشرات المواطنين في بلدة شهبا بريف السويداء إلى قطع الطريق الواصلة إلى ساحة البلدة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

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