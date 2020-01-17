بعد استشهاد وإصابة أكثر من 30 مدنياً يوم أمس.. مجموعات جهادية تعاود استهداف مدينة حلب بالقذائف الصاروخية وتقتل وتصيب 3 أشخاص

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قذائف صاروخية أطلقتها مجموعات جهادية على حي جمعية الزهراء بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث سقطت أحد القذائف في محيط مسجد السيدة عائشة، ما أدى لاستشهاد رجل وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الخميس استشهاد 8 مدنيين بينهم طفل ومواطنة وإصابة 25 آخرين بجراح، جراء قصف صاروخي نفذته مجموعات جهادية على حي السكري الواقع بالقسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام