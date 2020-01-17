بعد استشهاد وإصابة أكثر من 30 مدنياً يوم أمس.. مجموعات جهادية تعاود استهداف مدينة حلب بالقذائف الصاروخية وتقتل وتصيب 3 أشخاص

17 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قذائف صاروخية أطلقتها مجموعات جهادية على حي جمعية الزهراء بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث سقطت أحد القذائف في محيط مسجد السيدة عائشة، ما أدى لاستشهاد رجل وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الخميس استشهاد 8 مدنيين بينهم طفل ومواطنة وإصابة 25 آخرين بجراح، جراء قصف صاروخي نفذته مجموعات جهادية على حي السكري الواقع بالقسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

17 يناير,2020

85 قضوا أمس بينهم 35 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و50 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة

17 يناير,2020

بتمهيد ناري مكثف.. المجموعات الجهادية والفصائل تهاجم قوات النظام شرق سراقب وتسيطر على قرية في المنطقة

17 يناير,2020

مفخخة جديدة تضرب مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل “نبع السلام” بعد مقتل 10 منهم يوم أمس

17 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من ريف الحسكة:: خروج رتل عسكري روسي من مطار القامشلي نحو منطقة تل تمر.. حيث عمدت القوات الأميركية إلى إيقاف الرتل لعدة دقائق قبل أن تكمل المدرعات الروسية طريقها إلى اتستراد الحسكة – حلب