25 غارة جوية روسية تستهدف بلدات وقرى ريف حلب الغربي منذ الصباح وتقتل وتصيب نحو 10 مدنيين

تواصل طائرات “الضامن” الروسي ضرباتها الجوية المكثفة على القطاع الغربي من الريف الحلبي، حيث ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية منذ الصباح إلى 25، استهدفت خلالها مناطق في عويجل وكفرناها والأتارب ومحيطها وعنجارة والقاسمية وكفرحلب، وتسبب القصف الجوي الروسي باستشهاد طفلين في عويجل بالإضافة لإصابة 7 آخرين بجراح بينهم 3 مواطنات، كما وردت معلومات عن هروب مساجين من سجن القاسمية غرب حلب بعد قصفه من قبل الطيران الروسي، في الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف على مناطق متفرقة غرب مدينة حلب، ويأتي تصاعد القصف بشكل هستيري على القطاع الغربي من الريف الحلبي بالتزامن مع ترقب لشن قوات النظام عملية برية خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.