عدسة المرصد السوري من ريف الحسكة:: خروج رتل عسكري روسي من مطار القامشلي نحو منطقة تل تمر.. حيث عمدت القوات الأميركية إلى إيقاف الرتل لعدة دقائق قبل أن تكمل المدرعات الروسية طريقها إلى اتستراد الحسكة – حلب

17 يناير,2020
أقل من دقيقة

 

عدسة المرصد السوري من ريف الحسكة:: خروج رتل عسكري روسي من مطار القامشلي نحو منطقة تل تمر حيث عمدت القوات الأميركية إلى إيقاف الرتل لعدة دقائق

عدسة المرصد السوري من ريف الحسكة:: خروج رتل عسكري روسي من مطار القامشلي نحو منطقة تل تمر.. حيث عمدت القوات الأميركية إلى إيقاف الرتل لعدة دقائق قبل أن تكمل المدرعات الروسية طريقها إلى اتستراد الحسكة – حلب

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, January 17, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

17 يناير,2020

85 قضوا أمس بينهم 35 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و50 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة

17 يناير,2020

بتمهيد ناري مكثف.. المجموعات الجهادية والفصائل تهاجم قوات النظام شرق سراقب وتسيطر على قرية في المنطقة

17 يناير,2020

مفخخة جديدة تضرب مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل “نبع السلام” بعد مقتل 10 منهم يوم أمس

17 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب.. ترصد مظاهرة خرج بها أهالي المنطقة تنديداً باستمرار القصف والقتل والتهجير ضمن منطقة “خفض التصعيد”.. مطالبين بإسقاط النظام