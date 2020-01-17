عدسة المرصد السوري من ريف الحسكة:: خروج رتل عسكري روسي من مطار القامشلي نحو منطقة تل تمر.. حيث عمدت القوات الأميركية إلى إيقاف الرتل لعدة دقائق قبل أن تكمل المدرعات الروسية طريقها إلى اتستراد الحسكة – حلب
عدسة المرصد السوري من ريف الحسكة:: خروج رتل عسكري روسي من مطار القامشلي نحو منطقة تل تمر حيث عمدت القوات الأميركية إلى إيقاف الرتل لعدة دقائق
عدسة المرصد السوري من ريف الحسكة:: خروج رتل عسكري روسي من مطار القامشلي نحو منطقة تل تمر.. حيث عمدت القوات الأميركية إلى إيقاف الرتل لعدة دقائق قبل أن تكمل المدرعات الروسية طريقها إلى اتستراد الحسكة – حلب
Posted by المرصد السوري on Friday, January 17, 2020