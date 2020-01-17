الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين

وسبق أن قالت الخارجية الأمريكية إن "وقف إطلاق نار آخر جرى خرقه" في إدلب، و"مزيدا من المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن"، ودعت موسكو ودمشق لوقف "هجماتهما الوحشية".

17 يناير,2020
أقل من دقيقة
الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين
الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الجمعة لوقف فوري للقتال في إدلب، معتبرة أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا “فشل مرة أخرى في حماية المدنيين”.

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع: “من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر”.

وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال، فروا منذ أوائل ديسمبر الماضي، لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم القوات الحكومية السورية المدعوم من روسيا، على محافظة إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

المصدر:رويترز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

فريق علمي روسي يباشر التنقيب عن الآثار في المياه السورية
17 يناير,2020

فريق علمي روسي يباشر التنقيب عن الآثار في المياه السورية

Syrians shop for food on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
17 يناير,2020

في إطار سعيها المستمر لتهجيرهم من مناطقهم.. الفصائل الموالية لأنقرة تواصل انتهاكاتها بحق أهالي عفرين

16 يناير,2020

3250 متطوع في صفوف مرتزقة تركيا و19 منهم قتلوا في معارك طرابلس.. المرصد السوري يواصل مواكبة عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا

16 يناير,2020

أكراد سوريا يخشون من نقص المساعدات الطبية بعد قرار مجلس الأمن