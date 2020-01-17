الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين وسبق أن قالت الخارجية الأمريكية إن "وقف إطلاق نار آخر جرى خرقه" في إدلب، و"مزيدا من المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن"، ودعت موسكو ودمشق لوقف "هجماتهما الوحشية".

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الجمعة لوقف فوري للقتال في إدلب، معتبرة أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا “فشل مرة أخرى في حماية المدنيين”.

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع: “من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر”.

وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال، فروا منذ أوائل ديسمبر الماضي، لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم القوات الحكومية السورية المدعوم من روسيا، على محافظة إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

المصدر:رويترز