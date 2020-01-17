فريق علمي روسي يباشر التنقيب عن الآثار في المياه السورية

منحت الحكومة السورية بعثة علمية روسية، ترخيص إجراء أبحاث أثرية، والتنقيب عن الآثار قي قاع الساحل السوري مدته ثلاث سنوات.

وقال رئيس البعثة فكتور ليبيدينسكي لمراسل تاس اليوم، إنه تم توقيع اتفاق بهذا الصدد عام 2019 بين سلطات سيفاستوبل ومحافظة طرطوس، حيث تعمل البعثة الأثرية الروسية حاليا.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن السلطات السورية، سمحت للجانب الروسي بتشكيل بعثة مشتركة دائمة، لدراسة المواقع الأثرية قبالة الساحل السوري، وذلك لأول مرة منذ 30 عاما.