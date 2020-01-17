فريق علمي روسي يباشر التنقيب عن الآثار في المياه السورية

17 يناير,2020
أقل من دقيقة
فريق علمي روسي يباشر التنقيب عن الآثار في المياه السورية
فريق علمي روسي يباشر التنقيب عن الآثار في المياه السورية

منحت الحكومة السورية بعثة علمية روسية، ترخيص إجراء أبحاث أثرية، والتنقيب عن الآثار قي قاع الساحل السوري مدته ثلاث سنوات.

وقال رئيس البعثة فكتور ليبيدينسكي لمراسل تاس اليوم، إنه تم توقيع اتفاق بهذا الصدد عام 2019 بين سلطات سيفاستوبل ومحافظة طرطوس، حيث تعمل البعثة الأثرية الروسية حاليا.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن السلطات السورية، سمحت للجانب الروسي بتشكيل بعثة مشتركة دائمة، لدراسة المواقع الأثرية قبالة الساحل السوري، وذلك لأول مرة منذ 30 عاما.

أضاف ليبيدينسكي: “قمنا بتحضير الوثائق الضرورية وصياغة الاتفاق ووضعنا خطة العمل، ولاقت مقترحاتنا إعجاب القيادة السورية، وتم توقيع الاتفاقية لمدة 3 سنوات. تلقينا دعما كبيرا في هذا العمل من مجموعة العلاقات البرلمانية بين روسيا وسوريا برئاسة عضو مجلس الدوما دميتري سابلين. لقد قمنا بتنفيذ خطة السنة الأولى، وأجرينا أبحاثا في مياه طرطوس، والآن نواصل وضع قائمة تضم أكثر من 70 موقعا تم اكتشافها خلال المسح الأولي للمنطقة”.

ولفت إلى أن مجموعة علمية من فرنسا، رغبت بتنظيم بعثة استكشافية في نفس المنطقة، لكن السلطات السورية رفضت طلبها

المصدر:روسيا اليوم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين
17 يناير,2020

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين

Syrians shop for food on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
17 يناير,2020

في إطار سعيها المستمر لتهجيرهم من مناطقهم.. الفصائل الموالية لأنقرة تواصل انتهاكاتها بحق أهالي عفرين

16 يناير,2020

3250 متطوع في صفوف مرتزقة تركيا و19 منهم قتلوا في معارك طرابلس.. المرصد السوري يواصل مواكبة عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا

16 يناير,2020

أكراد سوريا يخشون من نقص المساعدات الطبية بعد قرار مجلس الأمن