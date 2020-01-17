المرصد السوري لحقوق الانسان:مصرع 3 جنود أتراك بسيارة مفخخة في شمال سوريا

قتل 3 جنود أتراك، الخميس، بعد انفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا، الذي تسيطر عليه القوات التركية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع في أنقرة.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن “الانفجار وقع في بلدة سلوك قرب تل أبيض وخلف 10 قتلى بينهم 3 جنود أتراك”.

وتنتشر القوات التركية في مناطق عدة في شمال، وشمال شرق سوريا، بعد ثلاث عمليات عسكرية بين 2016 و2019 استهدفت تنظيم داعش الإرهابي ووحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة “إرهابية”.

المصدر:موقع24 الاخباري