المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل العشرات في قصف دمشق لإدلب

رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قال “اندلعت الاشتباكات نحو منتصف الليل الأربعاء جنوب مدينة معرة النعمان، ورافقها قصف مكثف رغم الهدنة الروسية-التركية”.

وقُتل على الأقل 22 مقاتلا معاديا للحكومة، معظمهم من تحرير الشام.

كما قتل سبعة عشر من جنود الحكومة والمليشيات المتحالفة في الاشتباكات، وفق المرصد.

وأوضح عبد الرحمن أن القوات الحكومية أصبحت الآن على بعد سبعة كيلومترات فقط من معرة النعمان، وهي المدينة التي كانت أحد معاقل الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد.

وبعد حوالي تسع سنوات من الصراع، لا تزال الاحتجاجات ضد الحكومة قائمة في بعض مدن المحافظة.

ففي مدينة إدلب نفسها، قُتل 18 مدنيا وأصيب آخرون في غارات جوية روسية وسورية الأربعاء، حسب المرصد.

القصف ضرب العديد من المباني في منطقة صناعية فنسفتها وطوقت العديد من السيارات، مُخلّفة أجسادا محترقة للسائقين المحاصرين في الداخل.

المصدر:موقع ديارنا