المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 10 عناصر وجنود أتراك بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التفجير أدى لقتل 7 من عناصر الجيش الوطني بينهم قيادي بارز من أحرار الشرقية بالإضافة إلى 3 جنود أتراك.

وأضاف المرصد أن مدن وبلدات ريف حلب الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش_الوطني شهدت استنفاراً أمنياً لعناصر فصيل أحرار الشرقية في كل من الباب وجرابلس والراعي وعفرين، بينما داهم عناصر الفصيل مقرات للفرقة 20 بسبب مقتل قيادي بارز في التفجير.

ونقل المرصد عن مصادر قولها “إن أحرار_الشرقية يتهم الفرقة 20 بتمرير سيارة مفخخة محملة بمواد تخص الفصيل حتى لا يتم تفتيشها على حواجز أحرار الشرقية”.

وسبق أن قتل 4 جنود أتراك بينهم ضابطان الأسبوع الماضي، نتيجة انفجار سيارة مفخخة بقرية الأربعين (15 كلم غرب تل تمر) التي يسيطر عليها قوة مشتركة من الجيش التركي وفصائل “الجيش الوطني”.

المصدر:موقع الحل السوري