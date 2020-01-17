مدير المرصد السوري:: القصف الجوي اليوم هو فقط من الطائرات الروسية التي تستهدف بشكل مكثف بلدات وقرى ريف حلب الغربي وليس إدلب.. في محاولة للضغط على المدنيين للنزوح من تلك المناطق وبالفعل عملية النزوح مستمرة من ريف حلب الغربي نحو ريف إدلب الشمالي الغربي عند الحدود مع لواء اسكندرون.. وتركيا يبدو أنها أخذت قرارها بالتخلي عن المعارضة السورية في تلك المنطقة أقله عسكرياً.. والمنطقة التي تتعرض للقصف تشهد ترقب لبدء النظام والروس لعملية عسكرية برية بعد التعزيزات التي كانت قد استقدمتها خلال الأيام والأسابيع الفائتة

والآن هناك أكثر من 3500 مقاتل ما بين الذين وصلوا إلى ليبيا والذين يتواجدون في المعسكرات التركية استعداداً للانتقال.. تركيا تنقل المقاتلين إلى ليبيا من الفصائل المقاتلة الغير مصنفة جهادية بينما تترك الجهاديين في إدلب كذريعة للروس ونظام بشار الأسد من أجل قتل المدنيين في إدلب.. غالبية الذين نُقلوا هم من مناطق الاحتلال التركي سواء في عفرين ودرع الفرات أو منطقة شمال شرق سوريا.. والجيش الوطني من المفترض أن تأسيسه كان للدفاع عن المدنيين السوريين لكن على ما يبدو تركيا قررت أن يدافعون عن جزء من أبناء ليبيا