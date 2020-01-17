مفخخة جديدة تضرب مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل “نبع السلام” بعد مقتل 10 منهم يوم أمس

17 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار جديد ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سوريا، حيث انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مقر لفصيل “فيلق الرحمن” الموالي لتركيا في قرية حويش الناصر بريف رأس العين (سري كانييه)، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، انفجار عنيف ضرب بلدة سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن سيارة مفخخة استهدفت مقراً لفصيل “أحرار الشرقية” في البلدة، ما أدى لمقتل 7 من الفصائل الموالية لتركيا بينهم قيادي بارز في أحرار الشرقية، بالإضافة لمقتل 3 من القوات التركية

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