بتمهيد ناري مكثف.. المجموعات الجهادية والفصائل تهاجم قوات النظام شرق سراقب وتسيطر على قرية في المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تشهدها محاور في ريف إدلب الشرقي، وذلك في هجوم معاكس تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على تل مصيطيف وتل خطرة الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرق بلدة سراقب، حيث تترافق الاشتباكات مع قصف صاروخي مكثف وعنيف، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى بين الجانبين، كما تمكنت الفصائل من التقدم والسيطرة على تل مصطيف، من جانبه ارتفع عدد الغارات التي شنتها الطائرات الروسية على ريف حلب الغربي منذ الصباح إلى 39، استهدفت خلالها مناطق في عويجل وكفرناها والأتارب ومحيطها وعنجارة والقاسمية وكفرحلب ودارة عزة والسلوم والكماري وكفرنوران، فيما وثق المرصد السوري استشهاد مدني متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف طائرات النظام الحربية يوم أمس الأول على مدينة إدلب ليرتفع تعداد المجزرة إلى 20 شهيداً مدنياً بينهم بينهم 3 أطفال وعنصرا بفرق الدفاع المدني

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1558 شخصا، وهم: 399 مدنيا بينهم107 طفلا و 72 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة لضحايا القصف والاستهدافات البرية، وهم: 143 بينهم 45 طفلا و24 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و21 بينهم 3 مواطنات و7 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و117 بينهم 21 طفل و19 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 92 شخصًا بينهم 23 مواطنة و28 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و 26 مدنيا بينهم 6 أطفال و3مواطنات في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 548 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 398 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 611 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5659 شخص، وهم:1444 مدنيا، بينهم 367 طفل و258 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 369 بينهم 89 طفلا و67 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و109 بينهم 22 مواطنة و22 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و 655 بينهم 176 طفلا و109 مواطنة و6 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 206 شخصا، بينهم 43 مواطنة و48 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و106 مدنيا بينهم 32 طفلا و17 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي. كما قتل في الفترة ذاتها 2213 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1485 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 2002 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

ووثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل6185 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم: 1727 مدنيا بينهم 448 طفلا و322 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و132 بينهم 35 طفلا و21 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و2299 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1517 مقاتلاً من “الجهاديين”، و2159 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6419 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم: 1810 بينهم 475 طفلًا و336 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 133 شخصاً، بينهم 35 طفلا و22 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2366 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1621 مقاتلاً من الجهاديين، و2243 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.