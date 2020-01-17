85 قضوا أمس بينهم 35 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و50 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة

ارتفع إلى 8 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الخميس إلى قافلة شهداء الثورة السورية

17 يناير,2020
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ففي محافظة حلب استشهد 8 مدنيين بينهم طفل ومواطنة جراء قصف صاروخي نفذته مجموعات جهادية على حي السكري الواقع بالقسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام

كذلك قتل قياديين اثنين في “الجبهة الشامية” ضمن الفيلق الثالث من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وذلك إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على طريق قرية قندرات قرب بلدة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي

فيما قتل 7 من الفصائل الموالية لتركيا بينهم قيادي بارز في أحرار الشرقية جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر للفصيل ببلدة سلوك شمال الرقة

أيضاً قتل 3 جنود أتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي

بينما قتل ضابطين اثنين برتبة مقدم وعنصر من “الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام وذلك عبر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين في بلدة “نهج” على طريق تل شهاب – زيزون في ريف درعا الغربي

وقتل 32 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع الفصائل والجهاديين بريف إدلب الشرقي

كما قتل 30 مقاتل (23 من الجهاديين و7 من الفصائل) جراء قصف جوي وبري واشتباكات مع قوات النظام شرق إدلب

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