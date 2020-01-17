المرصد السوري لحقوق الانسان: وصول 260 مرتزقا من الفصائل السورية أرسلتهم تركيا إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية أرسلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس فجر اليوم الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح صحفي إن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفي مسلح.

هذا وكانت وسائل إعلام بريطانية نقلت في وقت سابق عن مصادر في سوريا وليبيا وتركيا، قولها إن ألفي مسلح سوري سافروا إلى تركيا، وأن المئات منهم وصلوا بالفعل إلى ليبيا، في حين لا يزال آخرون يتلقون تدريبات في معسكرات داخل الأراضي التركية.

المصدر:قناة ليبيا 24