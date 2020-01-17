تأكيدا لقيادة ضباط روس العملية العسكرية في إدلب.. قاعدة “حميميم” تعترف بمقتل 4 جنود روس

اعترفت “قاعدة حميميم” التي تتخذ من مطار حميميم في ريف جبلة مقرا لها بمقتل 4 جنود روس، في هجوم على غرفة عمليات المراقبة شرق إدلب، مساء اليوم.

وأكدت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، مقتل 4 ضباط روس، بالإضافة لإصابة آخرين، صباح أمس، إثر هجوم للفصائل على مواقع قوات النظام والقوات الروسية في منطقة تل مصيطف، فيما تتواصل العملية العسكرية في ريف إدلب بقيادة ضباط روس، وسط مزيد من الخسائر البشرية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، ليرتفع تعداد القتلى إلى 99 من الطرفين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكان “المرصد السوري” وثّق، أمس، مقتل 57 من قوات النظام والجهاديين والفصائل خلال المعارك الدائرة بريف إدلب يوم أمس والتي بدأت ليل 15 يناير/ كانون الثاني، وهم: 30 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و27 تعداد المقاتلين الذين قضوا بالقصف الجوي والبري والاشتباكات بينهم 23 من الجهاديين.

ووثق “المرصد السوري” اليوم، مقتل 24 عنصرا من قوات النظام خلال الاشتباكات على محاور ريف إدلب الشرقي، كما قتل 18 من الفصائل بينهم 12 من الجهاديين خلال القصف البري والجوي والاشتباكات العنيفة.