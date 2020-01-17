المرصد السوري لحقوق الانسان:انتهاك جديد.. وكلاء حرب جدد تابعين لأردوغان يدخلون الأراضي الليبية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن تركيا أرسلت دفعة جديد من المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة في طرابلس والتي تقاتل بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم إرسال ما يقرب من 260 عنصرًا من المرتزقة التابعين لتركيا في سوريا إلى الأراضي الليبية، فجر الجمعة، مؤكدًا أن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفي مسلح.

المصدر:صوت الدار