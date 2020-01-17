المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا أرسلت 260 مُرتزقًا سوريًا إلى ليبيا فجر اليوم

17 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية فجر اليوم الجمعة لدعم ميليشيات طرابلس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ـ في تصريح لقناة “سكاي نيوز” الفضائية اليوم، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقرا له – إن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفي مسلح.

وكانت وسائل إعلام بريطانية نقلت في وقت سابق عن مصادر في سوريا وليبيا وتركيا، قولها – إن ألفي مسلح سوري سافروا إلى تركيا، وأن المئات منهم وصلوا بالفعل إلى ليبيا، في حين لا يزال آخرون يتلقون تدريبات في معسكرات داخل الأراضي التركية.

المصدر:الجورنال

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