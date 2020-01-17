المرصد السوري لحقوق الانسان : وصول 260 من مرتزقة أردوغان إلى طرابلس

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 260 مرتزقًا من الفصائل المسلحة السورية يصلون إلى طرابلس فجر اليوم، حسب ما نقلته فضائية “سكاي نيوز”.

وأرسلت تركيا معدات عسكرية جديدة إلى طرابلس، بينها أجهزة اتصال، وفقًا لما نشره حساب قناة «العربية» على «تويتر».

ويواصل المرصد السوري متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا، وفقًا لما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”.

وحسب المرصد، ارتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزقًا، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند.

المصدر:موقع السلطة