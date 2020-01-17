القوات الأمريكية تعترض دورية روسية وتمنعها من دخول بلدة تل تمر في ريف الحسكة وسط توتر بين الطرفين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، توجه رتل للقوات الروسية من نحو 40 سيارة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، في حين اعترضت دورية أمريكية مسيره باتجاه تل تمر، ما تسبب بحالة من التوتر بين الجانبين، انتهت بمغادرة القوات الروسية وتوجهها إلى بلدة عين عيسى، بعد وساطة وتدخل من قوات “قسد”.

ورصد “المرصد السوري” في 14 يناير/ كانون الثاني، اعتراض إحدى الدوريات الأمريكية دورية أخرى روسية من المرور عند مفرق حطين على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي والذي يؤدي إلى الطريق الدولي، ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الطرفين انتهت بعد عودة الدورية الروسية أدراجها ومنعها المسير على الطريق الدولي M4.

كانت مصادر “المرصد السوري” رصدت، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019، شجاراً بين جنود روس وأمريكيين، بسبب تواجد الطرفين في نفس المنطقة. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، تجول عدد من الجنود الأمريكيين في بلدة “تل تمر” برفقة فريق بينهم مترجم، بينما عمل الفريق على معرفة آراء الأهالي هناك. وأكدت المصادر أن الأهالي وصفوا القوات الامريكية بـ”الخونة”.