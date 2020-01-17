المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول 1750 من مرتزقة أردوغان السوريين إلى ليبيا

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأن “1750 مرتزقاً سورياً تابعاً لنظام اردوغان ” وصلوا إلى ليبيا، فيما تستمر عملية تجنيد مرتزقة آخرين في عفرين ومناطق من شمالي سورية .

وأضاف “المرصد” أن خمسة “مرتزقة قتلوا بالمعارك الدائرة في ليبيا، ووصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب سورية، ليرتفع عدد القتلى بينهم في ليبيا إلى 19”.

وقال “المرصد” إن أنقرة أرسلت في المجمل 3250 مرتزقاً من سورية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس”.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد أشارت قبل يومين إلى أن ألفي إرهابي سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريباً قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

المصدر:دام برس