المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول دفعة جديدة من المرتزقة الى ليبيا

قال المرصد السوري إن عدد مرتزقة تركيا من السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج قد ارتفع إلى ألف, فيما يتدرب ألف وسبعمئة آخرون في المعسكرات التركية.

ارتفع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو ألف, في حين أن عدد الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو ألف وسبعمئة من مرتزقة “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم ، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين المحتلة أو غيرها من المناطق وفق إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان

المصدر:قناة روناهي