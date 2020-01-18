طائرات “الضامن” الروسي ترتكب مجزرة جديدة باستهدافها لمنطقة غرب مدينة حلب وتقتل 4 مدنيين من عائلة واحدة

18 يناير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة جديدة نفذتها طائرات حربية روسية باستهدافها لقرية بالا التابعة لعنجارة بريف حلب الغربي، حيث استشهد رجل وزوجته واثنين من أطفالهما بالقصف الذي جرى بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، على صعيد متصل شنت طائرات روسية بعد منتصف الليل غارات على كل من دارة عزة وكفرناها وعنجارة ومنطقة القاسمية غرب حلب، ومعرشورين بريف معرة النعمان، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وصباح اليوم مناطق في معرشورين وتلمنس ومعرشمشة، في حين استمرت المعارك بوتيرة عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على محاور في ريف إدلب الشرقي، وذلك في محاولات متجددة من قبل قوات النظام لاستعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها لصالح الفصائل يوم أمس الجمعة.

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