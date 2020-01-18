مسلحو فصيل “سليمان شاه” يختطفون مواطنين في ناحية معبطلي بريف عفرين ويطالبون ذويهم بمبالغ مادية طائلة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين يتبعون لفصيل سليمان شاه الموالي لتركيا، عمدوا إلى اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية “كاخرة” التابعة لناحية “معبطلي” في ريف عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن مسلحي الفصيل طالبوا ذوي اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين في حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن فصائل “غصن الزيتون” الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، في إطار محاولاتها المستمرة لجرهم في نهاية المطاف إلى الخروج من المنطقة، إذ تستمر عمليات الخطف والابتزاز والسرقات والنهب والسطو على أملاك المدنيين، وفي سياق ذلك أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن مسلحين من الفصائل عمدوا إلى اختطاف طفل دون سن الـ 18 من مركز مدينة عفرين، كما جرى اختطاف مواطن من مكان عمله في جنديرس بريف عفرين