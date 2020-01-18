الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب

18 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: قصفت الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، مواقع انتشار القوات الكردية في محور مرعناز بريف حلب الشمالي بعشرات قذائف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
كان “المرصد السوري” رصد، في 16 يناير/ كانون الثاني، قصفا صاروخيا نفذته “القوات الكردية” المتمركزة في مرعناز ضمن القطاع الشمالي من ريف حلب، استهدف مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل الموالية لها، ما تسبب بإصابة 8 مدنيين بجراح متفاوتة، بينهم 3 أطفال دون سن الـ18.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 يناير,2020

في ظل الانفلات الأمني في محافظة درعا.. محاولة اغتيال عنصر سابق في الفصائل المعارضة 

18 يناير,2020

“عدسة المرصد”: تفكيك سيارة مفخخة حاولت استهداف خيمة عزاء ضمت عناصر من “قسد” في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي

18 يناير,2020

بعد كشف مسؤوليتها في الخطف والقتل.. استياء واسع في درعا من ذيول “شعبة المخابرات العسكرية” 

18 يناير,2020

“عدسة المرصد”: أوضاع صعبة يعيشها نازحو “مخيم الريان” الواقع غرب بلدة سرمدا شمال إدلب