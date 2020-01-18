الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: قصفت الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، مواقع انتشار القوات الكردية في محور مرعناز بريف حلب الشمالي بعشرات قذائف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كان “المرصد السوري” رصد، في 16 يناير/ كانون الثاني، قصفا صاروخيا نفذته “القوات الكردية” المتمركزة في مرعناز ضمن القطاع الشمالي من ريف حلب، استهدف مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل الموالية لها، ما تسبب بإصابة 8 مدنيين بجراح متفاوتة، بينهم 3 أطفال دون سن الـ18.