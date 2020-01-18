المرصد السوري لحقوق الانسان: ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 3600

المرصد يؤكد أن تلك الأعداد انتقلت إلى ليبيا عبر رحلات تركية وهمية

18 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، إلى أكثر من 3600، وذلك وفقا لما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”.

وقال المرصد السوري، إن طائرة خاصة حملت مرتزقة سوريين من غازي عنتاب بتركيا إلى إسطنبول ثم إلى ليبيا، حيث تتوجه الطائرات على شكل رحلات داخلية وهمية كي لا يتم تقديم ثبوتيات عن الواصلين”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة السراج في ليبيا، متابعا: “طريق الوصول لسلام في ليبيا يمر عبر تركيا، وعلى أوروبا أن تظهر للعالم أنها لاعبا هاما على الساحة الدولية”.

المصدر:الوطن نيوز

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