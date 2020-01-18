المرصد السوري لحقوق الانسان:دفعات جديدة من المرتزقة السوريين تصل الى ليبيا

18 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم

بث المرصد السوري لحقوق الإنسان مقطعا جديدا يظهر دفعة من المرتزقة الإرهابيين السوريين الموالين لأنقرة على متن طائرة الخطوط الأفريقية، أقلعت من تركيا إلى ليبيا نهاية الأسبوع الماضي للانضمام إلى بقية المجموعات التي نقلت من الشمال السوري للقتال ضمن قوات السراج بمرتب يبلغ 2000 دولار شهريا وفقا لما أعلنته صحيفة الغارديان البريطانية.

كما كشف المرصد السوري أن 1750 مرتزقا سوريا تابعا لتركيا وصلوا إلى ليبيا، مع تواصل تجنيد مرتزقة آخرين، مؤكدا أن عدد الذين قتلوا منهم في ليبيا حتى الآن 19 إرهابيا.

المصدر:قناة ليبيا

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