المرصد السوري لحقوق الانسان:“رحلات وهمية” تنقل المرتزقة من تركيا إلى طرابلس

18 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان وصفه بـ”المهم”، بأن تركيا تواصل نقل “المرتزقة” إلى ليبيا عبر رحلات جوية وهمية.

وقال المرصد في بيان تلقت “218” نسخة منه، السبت، إن دفعة جديدة من المرتزقة ضمن فصائل “الجيش الوطني” وفيلق الشام جرى نقلهم إلى ليبيا خلال الساعات الفائتة، وذلك عبر طائرة خاصة من غازي عنتاب نحو اسطنبول ومنها إلى ليبيا، حيث تتوجه الطائرات على شكل رحلات داخلية وهمية.

وأشار المرصد إلى أن هذه الطائرات لا تعبر من الحدود الرسمية كي لا يتم تقديم ثبوتيات عن الواصلين في حال أرادت المحكمة الدولية فتح تحقيق بالأمر.

وأكد أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى طرابلس بلغوا حتى الآن نحو 2100 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

ولفت المرصد إلى أنه مستمر في رصد عملية نقل المقاتلين ومتابعتها التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.

المصدر:قناة 218 الليبية

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