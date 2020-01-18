“المرصد السوري لحقوق الانسان”: وصول 1750 من “المرتزقة” السوريين إلى ليبيا

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأن “1750 مرتزقا سوريا تابعا لتركيا” وصلوا إلى ليبيا، فيما تستمر عملية تجنيد مرتزقة آخرين في عفرين ومناطق من شمالي سوريا.

وأضاف “المرصد” أن خمسة “مرتزقة قتلوا بالمعارك الدائرة في ليبيا، ووصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب سوريا، ليرتفع عدد القتلى بينهم في ليبيا إلى 19”.

وقال “المرصد” إن أنقرة أرسلت في المجمل 3250 مرتزقا من سوريا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس”.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد أشارت قبل يومين إلى أن ألفي مقاتل سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريبا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتم وفقا للصحيفة نقل هؤلاء جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية شرقي العاصمة.

المصدر:كش 24