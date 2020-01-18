بعد وصول الدفعة الجديدة..المرصد السوري لحقوق الانسان: أردوغان أرسل 3250 مرتزقاً إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة أرسلها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي من المرتزقة السوريين إلي ليبيا تتكون من 1750 مرتزقا فيما تستمر عملية تجنيد مرتزقة آخرين في عفرين ومناطق من شمالي سوريا.

وأفاد المرصد، بأن أنقرة أرسلت في المجمل 3250 مرتزقا من سوريا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، مشيراً إلى أن هناك خمسة مرتزقة قتلوا بالمعارك الدائرة في ليبيا ووصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب سوريا ليرتفع عدد القتلى بينهم في ليبيا إلى 19، وفقاً لما أوده موقع “روسيا اليوم”.

المصدر:الساعة 24