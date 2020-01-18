المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل أربعة ضباط روس فى هجوم للفصائل بإدلب

18 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم

 أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان نقلا عن “مصادر موثوقة” مقتل أربعة ضباط روس، بالإضافة لإصابة آخرين إثر هجوم للفصائل المعارضة على مواقع قوات النظام والقوات الروسية فى منطقة تل مصيطف بإدلب، حسبما نشرت قناة الحرة الأمريكية.

وقال المرصد إن قاعدة “حميميم” الروسية فى محافظة اللاذقية اعترفت بمقتل 4 جنود روس، فى هجوم على غرفة عمليات المراقبة شرقى إدلب، مساء الجمعة.

وذكر المرصد فى وقت سابق أن قوات روسية تقود معارك لجيش النظام السورى ضد فصائل معارضة ومتشددة فى إدلب.

وذكر المرصد أن عدد الذين قتلوا منذ اتفاق “بوتين – أردوغان” الأخير فى 31 أغسطس الماضى وحتى اليوم، ارتفع إلى 1618 شخصا بينهم 399 مدنيا و107 أطفال و72 امرأة.

واعتبرت الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار فى إدلب فشل فى حماية المدنيين السوريين، مشيرة إلى أن قتل المدنيين لا يزال مستمرا فى المحافظة.

وفى وقت سابق كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن وصول 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية، فجر اليوم الجمعة لدعم ميليشيات طرابلس.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن ـ فى تصريح لقناة “سكاى نيوز” الفضائية اليوم، والذى يتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقرا له – إن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفى مسلح.

المصدر:الخليج 365

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