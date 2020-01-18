عبر رحلات جوية وهمية.. تركيا تواصل نقل “المرتزقة” إلى ليبيا ليرتفع عدد المتطوعين من السوريين إلى 3600 شخص

18 يناير,2020
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يستمر المرصد السوري لحقوق الإنسان بمواكبة ورصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، في ظل استمرار العملية بشكل كبير، وفي تفاصيل جديدة حصل عليها المرصد السوري، فإن دفعة جديدة من المرتزقة ضمن فصائل “الجيش الوطني” وفيلق الشام جرى نقلهم إلى ليبيا خلال الساعات الفائتة، وذلك عبر طائرة خاصة من غازي عنتاب نحو اسطنبول ومنها إلى ليبيا، حيث تتوجه الطائرات على شكل رحلات داخلية وهمية، ولا يتم العبور من الحدود الرسمية كي لا يتم تقديم ثبوتيات عن الواصلين في حال أرادت المحكمة الدولية فتح تحقيق بالأمر

وبذلك ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 2100 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

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