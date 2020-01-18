المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل العشرات جراء تصعيد عسكري في ظل الهدنة بإدلب

18 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات الغارات ومئات القذائف وفشل اتفاق "بوتين أردوغان" بسوريا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عشرات المدنيين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في محافظتي إدلب وحلب؛ جراء القصف والعمليات العسكرية المتواصلة رغم الهدنة الروسية التركية التي أعلن عن سريانها الأحد الماضي. وقال المرصد، السبت، إن القصف الجوي المكثف من قبل الطائرات الروسية تجدد على مناطق في ريف حلب الغربي طال مناطق كفرناها وريف المهندسين الأول وشاميكو والزربة والمنصورة وكفرجوم، ما أدى لمقتل مدني في ريف المهندسين بالإضافة لسقوط جرحى. وقبل هذا القصف الروسي، أورد المرصد السوري إحصائية، اليوم السبت، كشف فيها أن 28 مدنيًا قتلوا في مدينة إدلب وريفها، وكذلك في ريف حلب، خلال الساعات الـ 72 الماضية، جراء قصف سوري وروسي.

المصدر:اليمن الان

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