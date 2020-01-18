المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب.. مقتل 4 جنود روس بهجوم على غرفة عمليات المراقبة

المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد المرصد السوري نقلا عن “مصادر موثوقة” مقتل أربعة ضباط روس، بالإضافة لإصابة آخرين إثر هجوم للفصائل المعارضة على مواقع قوات الجيش السوري والقوات الروسية في منطقة تل مصيطف بإدلب الخميس.

وقال المرصد إن قاعدة “حميميم” الروسية في محافظة اللاذقية اعترفت بمقتل 4 جنود روس، في هجوم على غرفة عمليات المراقبة شرقي إدلب، مساء الجمعة. وذكر المرصد في وقت سابق أن قوات روسية تقود معارك الجيش السوري ضد فصائل معارضة ومتشددة في إدلب.

المصدر:لبنان24