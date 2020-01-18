مدير “المرصد السوري”: وثقنا انتقال أكثر من 3600 مقاتل من المرتزقة إلى ليبيا

18 يناير,2020
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مدير “المرصد السوري”: وثقنا انتقال أكثر من 3600 مقاتل من المرتزقة إلى ليبيا وهناك قسم لا يزال ضمن المعسكرات في تركيا.. في بداية نوفمبر العام الفائت تحدثت عبر الفضائيات بأن “أردوغان” بدأ في أكتوبر الفائت بنقل جهاديين غير سوريين غالبيتهم من جنسيات شمال إفريقية إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.. ومنذ ديسمبر الفائت بدأ “أردوغان” بتطويع السوريين كمرتزقة من فصائل ما يعرف بـ”الجيش الوطني السوري” وهي: السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات وآخرها كان فيلق الشام الإسلامي الذي يعتبر الجناح العسكري للإخوان المسلمين في سوريا.. وردنا الشريط المصور وقد تم نقل هؤلاء المقاتلين أول أمس.. وبالأمس انتقلت مجموعة واليوم تم نقل مجموعة أخرى على الرغم من تحذير “المرصد” من الترغيب بالجنسية التركية وعقد لمدة 3 أو 6 وراتب شهري يصل إلى 2500 دولار أمريكي.. وهم مجندون ضمن شركات أمنية تركية كي لا يحاكموا مستقبلا بتهمة العمل كمرتزقة.. والمجتمع الدولي يغض النظر عن ما يقوم به أردوغان ربما خوفا من تهديداته بإرسال المهاجرين إلى أوروبا أو أنه يعيد الجهاديين من سوريا عبر الجسر ذاته الذي نقل  الجهاديين في عام 2012 دون أن يأبه المجتمع الدولي حينها لما يجري في شمال سوريا

مدير "المرصد السوري": وثقنا انتقال أكثر من 3600 مقاتل من المرتزقة إلى ليبيا

مدير "المرصد السوري": وثقنا انتقال أكثر من 3600 مقاتل من المرتزقة إلى ليبيا وهناك قسم لا يزال ضمن المعسكرات في تركيا.. في بداية نوفمبر العام الفائت تحدثت عبر الفضائيات بأن "أردوغان" بدأ في أكتوبر الفائت بنقل جهاديين غير سوريين غالبيتهم من جنسيات شمال إفريقية إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.. ومنذ ديسمبر الفائت بدأ "أردوغان" بتطويع السوريين كمرتزقة من فصائل ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" وهي: السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات وآخرها كان فيلق الشام الإسلامي الذي يعتبر الجناح العسكري للإخوان المسلمين في سوريا.. وردنا الشريط المصور وقد تم نقل هؤلاء المقاتلين أول أمس.. وبالأمس انتقلت مجموعة واليوم تم نقل مجموعة أخرى على الرغم من تحذير "المرصد" من الترغيب بالجنسية التركية وعقد لمدة 3 أو 6 وراتب شهري يصل إلى 2500 دولار أمريكي.. وهم مجندون ضمن شركات أمنية تركية كي لا يحاكموا مستقبلا بتهمة العمل كمرتزقة.. والمجتمع الدولي يغض النظر عن ما يقوم به أردوغان ربما خوفا من تهديداته بإرسال المهاجرين إلى أوروبا أو أنه يعيد الجهاديين من سوريا عبر الجسر ذاته الذي نقل الجهاديين في عام 2012 دون أن يأبه المجتمع الدولي حينها لما يجري في شمال سوريا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, January 18, 2020

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