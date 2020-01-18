في ظل الانفلات الأمني في محافظة درعا.. محاولة اغتيال عنصر سابق في الفصائل المعارضة 

18 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال أحد عناصر الفصائل المعارضة في ريف دعا، بعد أن أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار تجاهه في مدينة جاسم، ما تسبب بإصابته بجروح بالغة.
وتشهد محافظة درعا استياءا واسعا لدى المواطنين بسبب مظاهر الانفلات الأمني من خطف وقتل وتفجيرات واستمرار الاعتقالات من قبل الأفرع الأمنية وعناصرها، باعتبارها رسالة واضحة لاستمرار حالات القمع والتغييب القسري.
وفي سياق ذلك، خرجت مظاهرة في حي الأربعين بدرعا البلد، اليوم، أثناء استقبال المختطفين بعد خروجهم من سجون شعبة المخابرات العسكرية. وأفادت مصادر بأن العصابة الخاطفة تعمل لصالح المخابرات العسكرية في درعا ويقودها قيادي سابق في فصيل “شباب السنة”، والذي أصبح في صفوف “الأمن العسكري” بعد إجراءه “مصالحة وتسوية”.

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