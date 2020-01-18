«المرصد السوري لحقوق الانسان» يكشف تفاصيل نقل 3 آلاف سوري إلى ليبيا

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ في أكتوبر الماضي بنقل الجهاديين من جنسيات غير سورية من سوريا إلى ليبيا، ثم بدأ في ديسمبر بتطويع السوريين كمرتزقة من فصائل تعرف بالجيش الحر السوري.

أضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه تم نقل عناصر من الجناح العسكري للإخوان الإرهابية في سوريا، إلى ليبيا، موضحًا أنه تم نقل مجموعة أمس، واليوم تم نقل مجموعة أخرى من فيلق الشام.

ولفت إلى أن أردوغان أغراهم برواتب شهرية من ألفين إلى 2500 دولار، ووعدهم في حال عودتهم يحصلون على الجنسية التركية بمرسوم استثنائي من الرئيس.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هؤلاء يطوعون تحت اسم شركات أمنية تركية، مشيرًا إلى أن المرصد وثق نقل أكثر من 3 آلاف و600 سوري على الأقل.

وأردف:”المجتمع الدولي يغض النظر عما يقوم به أردوغان، كما حدث خلال 2012 في سوريا عندما قام أردوغان بإقحام المجموعات الجهادية بالشأن الداخلي السوري، دون أن يرفض المجتمع الدولي ما يجرى”.

المصدر:موقع الدستور