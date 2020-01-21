المرصد السوري لحقوق الانسان: 12 قتيلا في غارات روسية على ريف حلب الغربي

21 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 مدنيا، بينهم 7 أطفال، جراء غارات روسية على ريف حلب الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في عدة مناطق، حالة بعضهم خطيرة.

وأشار المرصد إلى أن الطائرات الروسية شنت 34 غارة منذ صباح اليوم على مناطق في تلمنس ومعرشورين ومعرشمارين ودير سنبل ومعصران ومحيط البارة بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وكفرناها وكفر داعل والمنصورة ومعامل الاندومي ورحاب والأبزمو وتقاد ومحيط الفوج 46 وجبل الشيخ بركات غرب مدينة حلب.

المصدر:الجورنال

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

21 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يرسل مزيدا من المرتزقة إلي الأراضي الليبية بعد وعده بعد التدخل

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب
21 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 مدنيا بينهم سبعة اطفال في قصف روسي على شمال غرب سوريا

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب
21 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب

21 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف انتهاك أردوغان لاتفاق “مؤتمر برلين”