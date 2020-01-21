المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات بليبيا

أفاد المرصد السوري مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية، مؤكدا أن تركيا تواصل عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وفقا لما نشره موقع “سكاي نيوز عربية”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.وبخلاف التصريحات العلنية كانت الإدارة التركية تعمل في الخفاء على إدخال أسلحة وجنود إلى ليبيا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من جانب تركيا.

وتلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، إضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل لـ2000 دولار أمريكي، وفقا للمرصد، وكشف المرصد عن وصول عدد المرتزقة السوريين إلى 3660 فردا.

المصدر:الوطن نيوز