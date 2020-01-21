مدير “المرصد السوري”: الأمر يحتاج إلى تحرك من قبل المعارضة المحسوبة على “أردوغان”

21 يناير,2020
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مدير “المرصد السوري”: الأمر يحتاج إلى تحرك من قبل المعارضة المحسوبة على “أردوغان”.. يجب أن تقول له إنه بكذب عليهم ومن الواجب عليه إيقاف المجازر بحق أبناء الشعب السوري.. 23 شهيدا مدنيا بينهم 13 طفلا هم الحصيلة غير النهائية جراء قصف الطائرات الروسية التي يدعي “أردوغان” بأنه تكلم مع “بوتين” وطلب منه وقف هجمات قوات النظام عليها في إدلب.. ما لا يقل عن 65 ضربة جوية استهدفت ريف حلب الغربي ومناطق في ريف إدلب وجبل الزاوية.. أي أن الروس يواصلون قتلهم للمدنيين.. ما يزيد عن 40 مدنيا قتلتهم الطائرات الروسية منذ انهيار وقف إطلاق النار.. على “أردوغان” أن يستحي قليلا ويكف عن الكذب.. لولا الرضى التركي لما تجرأ “بوتين” على قصف ريفي إدلب وحلب وارتكاب هذه المجازر.. هناك قرار روسي بالسيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي حيث تشهد المناطق عمليات تهجير مستمرة ومجازر بحق العائلات النازحة كما جرى قبل قليل في كفرنوران بريف حلب الغربي

مدير "المرصد السوري": الأمر يحتاج إلى تحرك من قبل المعارضة المحسوبة على "أردوغان"

مدير "المرصد السوري": الأمر يحتاج إلى تحرك من قبل المعارضة المحسوبة على "أردوغان".. يجب أن تقول له إنه بكذب عليهم ومن الواجب عليه إيقاف المجازر بحق أبناء الشعب السوري.. 23 شهيدا مدنيا بينهم 13 طفلا هم الحصيلة غير النهائية جراء قصف الطائرات الروسية التي يدعي "أردوغان" بأنه تكلم مع "بوتين" وطلب منه وقف هجمات قوات النظام عليها في إدلب.. ما لا يقل عن 65 ضربة جوية استهدفت ريف حلب الغربي ومناطق في ريف إدلب وجبل الزاوية.. أي أن الروس يواصلون قتلهم للمدنيين.. ما يزيد عن 40 مدنيا قتلتهم الطائرات الروسية منذ انهيار وقف إطلاق النار.. على "أردوغان" أن يستحي قليلا ويكف عن الكذب.. لولا الرضى التركي لما تجرأ "بوتين" على قصف ريفي إدلب وحلب وارتكاب هذه المجازر.. هناك قرار روسي بالسيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي حيث تشهد المناطق عمليات تهجير مستمرة ومجازر بحق العائلات النازحة كما جرى قبل قليل في كفرنوران بريف حلب الغربي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, January 21, 2020

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