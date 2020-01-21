خسائر بشرية لقوات النظام في ريف اللاذقية وإدلب.. و11 قتيلا من الفصائل في ضربات جوية روسية اليوم

قتل عنصرين اثنين من قوات النظام، اليوم، جراء استهداف الفصائل المقاتلة دشمة متقدمة على محور عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي. واستهدفت الفصائل المقاتلة تجمعا لقوات النظام في محور أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، ما تسبب بمقتل 3 وإصابة آخرين. كما قتل 11 مقاتلا جراء القصف الجوي الروسي الذي استهدف تجمعا في بلدة معردبسة بريف إدلب الشرقي.

على صعيد متصل، تواصل الطائرات الحربية الروسية قصفها مناطق في ريفي إدلب وحلب، حيث قصفت بلدة كفروما وخان السبل ومحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي شنتها الطائرات الروسية منذ الصباح إلى نحو 69، استهدفت خلالها مناطق في تلمنس ومعرشورين ومعرة النعمان ومعرشمارين ودير سنبل ومعصران ومحيط البارة وكفروما ومعردبسة وأبو جريف بأرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، وكفرناها وكفرداعل والمنصورة ومعامل الإندومي ورحاب والأبزمو وتقاد ومحيط الفوج 46 وجبل الشيخ بركات وجمعية الرحال وجداريا وكفرنوران غرب مدينة حلب. كما ألقت الطائرات المروحية 4 براميل متفجرة على منطقة الصحفيين ومحيط خان العسل بريف إدلب.