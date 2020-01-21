المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 12 مدنيا فى قصف روسى شمال غرب سوريا

21 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 12 مدنيا في قصف روسي شمال غرب سوريا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن هناك مجزرة وقعت اليوم حيث استشهد 9 مدنيين جراء غارات طالت مزرعة بمحيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، والشهداء هم: رجل وزوجته وأطفالهما الـ 6، بالإضافة إلى رجل آخر، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين قتلوا بالقصف منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 شهيداً بينهم 7 أطفال، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى في عدة مناطق بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل ارتفع عدد الغارات التي تم شنها منذ الصباح إلى نحو 34، استهدفت خلالها مناطق في تلمنس ومعرشورين ومعرشمارين ودير سنبل ومعصران ومحيط البارة بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وكفرناها وكفرداعل والمنصورة ومعامل الأندومي ورحاب والأبزمو وتقاد ومحيط الفوج 46 وجبل الشيخ بركات غرب مدينة حلب.

المصدر:اليوم السابع

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